Alcoa Juruti entrega posto de saúde e fortalece desenvolvimento das comunidades Prudente e Monte Sinai

A unidade oferece atendimento a serviços essenciais em tempo integral sem necessidade de longos deslocamentos.

Santarém, fevereiro de 2025 – No último sábado (08/02), a Alcoa Juruti, em parceria com a Prefeitura Municipal de Juruti (PMJ) inaugurou a Unidade Satélite de Saúde Menino Jesus, que beneficiará diretamente cerca de 280 moradores das comunidades Prudente e Monte Sinai, além de atender regiões vizinhas. Com um investimento aproximado de R$ 2 milhões, a nova estrutura oferece serviços ambulatoriais, obstétricos e emergenciais, além de contar com alojamento para os profissionais de saúde que atuarão em tempo integral.

Antes da inauguração, os moradores precisavam percorrer trajetos de barco por 30 minutos, no período da cheia, e até uma hora, no período da seca amazônica, para terem acesso a atendimentos médicos. A construção da unidade faz parte do compromisso social da Alcoa com a qualidade de vida das comunidades do entorno de suas operações. O posto de saúde está anexo à Unidade Básica de Saúde Irmã Ávila, localizada na Vila de Juruti Velho e os moradores celebram mais uma importante conquista.

"É um dia espetacular, de muitas emoções. Graças a parceria e diálogo entre a Associação e Alcoa, estamos celebrando a inauguração da unidade, que veio para facilitar o acesso à saúde dos nossos ribeirinhos. Não tenho palavras para expressar a nossa gratidão", afirma Valdiva Maciel, presidente da Associação das Comunidades Prudente e Monte Sinai (ACOPRUMS)

Para a Alcoa, a inauguração da unidade representa um avanço significativo na relação entre a empresa e a comunidade, promovendo um ambiente de cooperação e desenvolvimento.

“Nossa atuação responsável vai além da operação. Buscamos manter um diálogo contínuo com os comunitários. A entrega desta unidade de saúde representa um marco importante no nosso compromisso com a comunidade vizinha, impactando positivamente nos acessos aos serviços de saúde, além de melhorar a qualidade de vida de todos", ressaltou Ana Karol Amorim, gerente de gestão social da Alcoa Juruti.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, funcionários da Alcoa e comunitários. A prefeita de Juruti, Lucidia Benitah, destacou a importância da parceria entre a Alcoa e a prefeitura para a melhoria da qualidade de vida. "A entrega desta unidade de saúde representa um avanço fundamental para a comunidade jurutiense. Importante destacar a nossa parceria com a Alcoa, que realizou o investimento, e a parceria com a população, que agora tem a missão de cuidar bem da unidade. Esta é uma obra feita para a comunidade", disse a Prefeita Lucidia.

Com essa iniciativa, a Alcoa reafirma seu compromisso em realizar uma mineração responsável que constrói um legado para o desenvolvimento das comunidades na região amazônica.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade.

Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais de R$ 81 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social.

