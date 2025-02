Habilitação dos calouros da Ufopa começa na segunda-feira, 17 de fevereiro

Candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida perderão as vagas pleiteadas.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) convoca todos os calouros aprovados na primeira chamada dos processos seletivos regular (PSR) e especiais indígena (PSEI) e quilombola (PSEQ) para realizarem o processo de habilitação ao vínculo institucional, que ocorrerá no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025. Os editais de convocação para a habilitação já estão disponíveis para consulta no site da Ufopa: www.ufopa.edu.br.

Em Santarém, a habilitação será realizada diariamente, das 9 às 12 horas, no Auditório da Unidade Tapajós, situado no Bloco de Salas Especiais (prédio Laranja), no bairro do Salé. Também haverá habilitação, no mesmo horário e período, nos demais campi regionais situados nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. O candidato convocado deverá apresentar os documentos exigidos para habilitação institucional no campus do curso em que foi classificado, ficando vedada a habilitação em campus diverso.

De caráter eliminatório, a habilitação consiste em mais uma fase obrigatória dos processos seletivos para ingresso aos cursos de graduação da universidade. Os candidatos classificados deverão apresentar, de forma presencial, todos os documentos (originais e cópias) necessários para conferência da equipe de habilitação da instituição, a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição, assegurando assim o direito à vaga pleiteada.

