Secretário de Cultura de Óbidos confirma mudanças no Carnapauxis 2017

Aconteceu nesta terça-feira, dia 10, na Casa da Cultura, uma entrevista coletiva do Secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz, o qual falou sobre a Programação do Carnapauxis 2017. O Tenete Arthur Vasconcelos, comandante da Polícia Militar em Óbidos, participou da coletiva, o qual falou sobre a segurança do carnaval de 2017. Representantes dos Blocos Oficiais também estavam presentes.

O Secretário Luiz Carlos iniciou falando sobre as dificuldades financeiras do Município de Óbidos enfrenta e que em entrevista anterior já havia falado sobre os gastos realizados com o Carnapauxis, que para ele é muito alto.

“Estamos aqui para tratar o carnaval de forma transparente e deixar a comunidade obidense a par de todas as decisões e mudanças que se fazem necessárias, para que possamos adaptar a realidade atual de nosso município e que possamos atender as expectativas da população, mas que também possamos cuidar do bem-estar de todos, principalmente no que diz respeito aos gastos público. Como sabemos o carnaval demanda um custo muito alto, e isso nos levou a todos esses dias a procurar meios para viabilização de nosso carnaval e que não ferisse a nossa economia”, comentou Luiz Carlos.

Segundo Carlos, depois de várias discussões com os coordenadores dos Blocos Oficiais, ficou definida a programação do Carnapauxis 2017 para os dias oficiais, sendo que a novidade foi a diminuição de um dia do Carnapauxis, relativo ao ano de 2016, sendo que o Bloco Mirim e Unidos do Umarizal, desfilarão juntos no dia 24 de fevereiro, que será uma sexta feira. Veja a programação:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL CARNAPAUXIS 2017

23/02 (quinta-feira) – Bloco Vai-ou-Racha

24/02 (sexta-feira) - Bloco Mirim e Bloco Umarizal (desfilarão no mesmo dia)

25/02 (sábado) – Bloco Águia Negra

26/02 (domingo) – Bloco Xupaosso

27/02 (segunda-feira) – Bloco Unido do Morro

28/02 (terça-feira) – Bloco das Virgens

Sobre o Corredor da Folia

Como novidade para o CARNAPAUXIS 2017, será criado o corredor da folia, por onde os blocos, depois de realizarem seus percursos, terão que passar por essas vias para chegar a Praça da Cultura, onde é realizada a concentração final.

O Corredor da folia, segundo o Secretário, deverá iniciar na Rua Bacuri, Dr. Marchado, Marechal Rondon, Dom Floriano, Antônio Fernandes, Lauro Sodré, Justo Chermont, até a Praça da Cultura. “A nossa ideia é fazer um corredor da folia por onde os Blocos deverão passar e estará todo ornamentado”, informou Carlos.

Sobre o Pré-Carnaval

Segundo Luiz Carlos, por contenção de despesas, não haverá uma programação oficial do Pré-Carnaval patrocinada pela Prefeitura, como funcionava até o ano de 2016, com o arrastão dos blocos todos os domingos, terminando na Praça da Cultura. Conforme o Secretário, a economia será de cerca de 80 mil reais, pois a cada domingo, segundo os gastos de 2016, foi de cerca de 11 mil reais, por domingo.

Este ano os Blocos estarão liberados para realizar os arrastões do Pré-Carnaval por conta própria, terminando em um Clube Fechado, ou não, de acordo com a programação de cada Bloco, e que terá apoio da PM. Carlos informou que alguns Blocos já o procuraram para apresentarem as propostas de programação.

“Cada Bloco terá autonomia para desenvolver os seus movimentos do Pré-Carnaval e eles estão articulando isso. Cada Bloco estará responsável realizar seu próprio arrastão”, informou Luiz Carlos.

Tenente Arthur pediu aos Coordenadores dos Blocos que a comunicação para a PM referente aos movimentos de arrastão, tem que ser feita com bastante antecedência, para que a PM possa garantir a segurança.

Sobre a Segurança

O Comandante Arthur, comandante da comentou que é de acordo com a tomada de decisão da Secretaria de Cultura sobre o termino dos arrastões na Praça da Cultura, pois segundo ele, é um ambiente aberto e a PM não teria efetivo suficiente para garantir a segurança, pois não teria como controlar a entrada das pessoas na Praça com arma.

Quanto a segurança nos dias oficiais o Tenente Arthur informou que já está garantido a vinda de 40 policiais de Santarém, que se somarão ao efetivo que já existe em Óbidos, cerca de 12 policias, os quais somarão 52 policiais. Além dos policiais, terão seguranças particulares que serão contratados para o evento.

Busca por Recursos

Luiz Carlos informou que tentarão fazer parcerias com empresas que se beneficiam com o Carnapauxis, como por exemplo as empresas de Navegação, rede Hoteleira, empresas de Bebidas e o comércio de modo geral. “Então empresário, fique certo que nós iremos bater em sua porta”, garantiu Luiz Carlos.

Quanto as reuniões com as pessoas que trabalham com vendas durante o Carnapauxis

11/01 – As 18h – Pessoas que trabalham com alimentação;

12/-01- As 18h – Pessoas que trabalham com Bebidas

13/01 – As 18h – Pessoas que trabalham como ambulantes

Nesses dias irão discutir os credenciamentos, os alvarás por conta das bebidas alcoólicas, quanto a padronização de crachás e roupas, entre outros assuntos relativos ao Carnapauxis 2017.

Durante a coletiva foi informado que na próxima semana deverá ser publicado o edital para aquisição da infraestrutura do Carnapauxis.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/770-secretario-de-cultura-de-obidos-confirma-mudancas-no-carnapauxis-2017#sigProIda52c9ea186 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.