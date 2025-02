"Geração de Ouro" vai embalar o Carnapauxis 2025

O Carnapauxis 2025 promete ser inesquecível com o lançamento da música "Geração de Ouro", gravada pelos talentosos músicos obidenses Jorge Cancão e Danilão Swing Bom. A canção, que resgata os costumes, as brincadeiras, a alegria e a tradição de Óbidos, foi produzida no Estúdio Osvaldo Simões, em Oriximiná, pertencente ao proprietário da Banda Eros.

Jorge Cancão, compositor da música e integrante da chamada "Geração de Ouro" da década de 1980, traz em sua letra uma emocionante viagem ao passado, comparando as vivências e brincadeiras da época com a atualidade digital. A canção transborda saudosismo e nostalgia, resgatando a essência da cultura obidense de tempos passados.

Com um ritmo envolvente e dançante, a música promete contagiar os foliões, proporcionando um verdadeiro resgate dos costumes populares de outrora, estabelecendo um paralelo entre as brincadeiras tradicionais e a era digital. Com influências do frevo e das tradicionais marchinhas, "Geração de Ouro" convida todos a reviver os tempos áureos de Óbidos, promovendo uma grande celebração coletiva.

A gravação de "Geração de Ouro" contou com o importante apoio do empresário Williams Canto, grande incentivador do projeto, assim como de Adilson Moraes. Para Jorge Cancão, a realização desse sonho só foi possível graças ao esforço e dedicação de todos os envolvidos.

Agora, é esperar pelo Carnapauxis 2025 para ver a multidão dançando e cantando ao som de "Geração de Ouro", celebrando a cultura e a tradição carnavalesca de Óbidos. A expectativa é que a música se torne um dos grandes sucessos do evento, unindo diferentes gerações em uma festa memorável que reafirma a importância das raízes culturais do município.

Escute a música:

- Geração de Ouro

www.obidos.net.ber - Informações e fotos de Adilson Moraes