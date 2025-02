Estudantes de Agroecologia e Meio Ambiente do IFPA – Campus Óbidos celebram suas formaturas

Neste sábado, dia 15, foi realizada a solenidade de Colação de Grau dos Cursos Técnicos em Agroecologia e Meio Ambiente do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, 2022.1. O evento, que aconteceu no auditório da instituição, marcou a formatura de cerca de 40 jovens, que agora estão prontos para ingressar no mercado de trabalho ou dar continuidade aos seus estudos em busca de novos desafios.

A turma de Agroecologia teve como patrono o Professor João Berlamino, enquanto a Professora Celyane Brandão foi a patronesse da turma de Meio Ambiente. Kamille Mascarenhas, representando o Curso de Agroecologia, e Ana Beatriz Mamede Ribeiro, do Curso de Meio Ambiente, foram as oradoras da cerimônia, emocionando todos os presentes com discursos que destacaram a trajetória de superação e aprendizado dos formandos.

A Direção do IFPA, juntamente com os professores, entregou os certificados aos formandos, que estavam acompanhados de seus paraninfos e familiares. A presença de amigos e parentes transformou o evento em uma grande celebração, repleta de emoção e orgulho.

A formatura não só simboliza a conclusão de uma etapa importante na vida desses jovens, mas também abre portas para novas oportunidades. Com um curso técnico em mãos, os formandos estão preparados para exercer suas profissões ou seguir buscando patamares mais altos em suas carreiras acadêmicas e profissionais.

Parabenizamos a todos os formandos e desejamos sucesso nesta nova fase que se inicia. A instituição, com seu compromisso com a educação de qualidade, formou profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região e do país.

