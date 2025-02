Alcoa Juruti abre inscrições para o Programa ACTION 2025

Juruti, fevereiro de 2025 – As inscrições para os ACTIONs, Programa de Voluntariado do Instituto Alcoa, realizado pela Unidade de Juruti (PA), começam nesta segunda, 17 de fevereiro. A iniciativa promove ações voluntárias com o apoio de funcionários nos municípios onde a empresa está presente.

As inscrições vão até o dia 17 de março de 2025. Podem participar organizações formalizadas e sem fins lucrativos que estão localizadas e/ou beneficiem as comunidades de Juruti, no oeste do Pará.

“O ACTION é uma iniciativa comunitária da Alcoa, onde voluntários se comprometem a dedicar pelo menos quatro horas de serviço. O programa traz benefícios significativos para a instituição que recebe a ajuda e, por extensão, para toda a comunidade”, explica Ana Karol Amorim, gerente de Gestão Social da Alcoa Juruti.

A seleção das instituições será realizada pela Equipe Líder de Assuntos Institucionais (ELAI), formada por funcionários da unidade de Juruti, e pelo Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC) da Alcoa, composto por representantes das comunidades onde a companhia atua. Para que as ações sejam realizadas, o Instituto Alcoa fará previamente a verificação documental das organizações, que devem estar de acordo com as exigências da instituição. Após a conclusão de todas as etapas necessárias, inclusive a ação voluntária, a instituição beneficiada receberá ainda uma doação de R$ 15 mil do Instituto Alcoa.

“Além de contribuir para o bem-estar das comunidades, os ACTIONs também promovem o espírito de equipe e o engajamento dos funcionários da Alcoa, que têm a oportunidade de trabalhar juntos fora do ambiente corporativo, desenvolvendo habilidades de liderança e colaboração”, afirma Ana Karol.

Cristiano Pimentel, presidente da Associação dos Produtores Assentados do Socó I, conta que a comunidade recebeu um ACTION em abril de 2024 e que a ação foi essencial para a melhoria na mecanização dos processos de preparo de áreas para plantio de mandioca, milho e outras culturas. “A parceria com a Alcoa começou antes mesmo da consolidação do projeto. Depois de muito anos trabalhando juntos, tivemos a primeira ação de voluntariado oficial realizada em 2023, que ajudou no fortalecimento da nossa organização social. Agora, conseguimos avançar com a implementação de mecanismos que melhorem nossos equipamentos e ajudem no nosso plantio e colheita”, relata.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo link: https://forms.office.com/r/dPq4va9kEE

Fonte: Comunicação/MRN