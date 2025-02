NOTA DE PESAR: Falecimento de Olindo Carvalho de Matos

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do obidense Olindo Carvalho de Matos, ocorrido em Belém do Pará, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro.

Olindo, além de dedicado professor, era um talentoso músico e há muitos anos residia em Belém, onde exerceu sua profissão com maestria e dedicação, deixando um legado de conhecimento e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Neste momento de dor, estendemos nossas sinceras condolências aos seus amigos e familiares. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos os que lamentam sua partida.

Nosso sentimentos!

Descanse em paz, Olindo Carvalho de Matos.