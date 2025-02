Trecho da Nova Orla de Óbidos desmorona devido às fortes chuvas

No início desta semana, um trecho da estrutura da Nova Orla de Óbidos, localizado próximo à região conhecida como "Cabeça do Padre", desmoronou após as intensas chuvas que atingem o município. O incidente representa um novo ponto de degradação na estrutura, que já vinha sofrendo danos anteriores.

Diante da situação, a Prefeitura de Óbidos mantém a interdição da área, agora por tempo indeterminado. Segundo a administração municipal, “...a população nunca teve acesso autorizado à estrutura devido às inconsistências identificadas no projeto, que teve um custo de R$ 9,9 milhões e foi iniciado na gestão anterior”.

Atualmente, a Prefeitura realizava a recuperação de outro trecho comprometido, com recursos próprios, mas agora precisará expandir os reparos para abranger o novo desmoronamento.

Em nota oficial, a Prefeitura informou que será conduzido um novo estudo técnico em toda a estrutura para avaliar o tipo de intervenção necessária. "Será feito um novo estudo técnico em toda a estrutura para avaliar qual tipo de intervenção será necessário fazer. Até lá, os obidenses vão ficar distantes desse cartão postal por medida de segurança", destaca o comunicado.

Resta à população aguardar as providências que serão tomadas para garantir a estabilidade, segurança, e futuramente a liberação da Nova Orla para o povo obidense.

- Veja o Vídeo divulgado pela Prefeitura.....

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7708-trecho-da-nova-orla-de-obidos-desmorona-devido-as-fortes-chuvas#sigProId35ce685841 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br