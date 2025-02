Na última quarta-feira (19/02), a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou mais uma edição da Roda de Conversa "Papeando com o Artista". O evento, que integra o Projeto de Extensão Arte, Cultura e Educação na Comunidade, aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Mauricio Hamoy e reuniu alunos, professores e artistas convidados.

Entre os participantes estavam o escritor Romualdo de Andrade, o artista plástico Bruno Santos e a cantora Brenda Dianná. A mediação da conversa ficou a cargo do professor Rômulo Viana, coordenador do projeto, que guiou o debate abordando temas como o início da trajetória artística dos convidados, seus processos criativos, desafios enfrentados em suas áreas e conselhos para aqueles que desejam ingressar no mundo da arte.

O evento contou com a participação ativa dos alunos, que interagiram com os artistas e compartilharam suas próprias experiências e aspirações no campo artístico. A iniciativa foi bem recebida pela comunidade escolar, e os organizadores agradeceram a direção da escola pela receptividade ao projeto. Destacaram ainda o apoio fundamental do Grêmio Estudantil, que auxiliou na organização da atividade.

O Projeto de Extensão Arte, Cultura e Educação na Comunidade tem como objetivo fomentar a interação entre artistas locais e estudantes, promovendo reflexões sobre a importância da arte na sociedade e incentivando novos talentos. A ação reforça o compromisso da Ufopa com a valorização da cultura e a democratização do conhecimento artístico na região.

Glaeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7709-ufopa-promove-roda-de-conversa-com-artistas-na-escola-mauricio-hamoy#sigProIdda3fd4a8da View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Rômulo Viana