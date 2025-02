Projeto leva atendimentos de saúde em comunidades quilombolas no Pará

Desenvolvido pela MRN, o Projeto Quilombo oferece serviços primários às localidades mais remotas na região Oeste.

O Projeto Quilombo, que oferece assistência médica a comunidades quilombolas, iniciou suas atividades em 2025. Após realizar 1.256 atendimentos em 2024. As ações terão como foco o território do Alto Trombetas I, nos polos Abuí, Tapagem e Sagrado Coração de Jesus, com consultas médicas, exames, distribuição de medicamentos e palestras educativas. A iniciativa é desenvolvida pelo Hospital de Porto Trombetas em parceria com a Mineração Rio do Norte (MRN) e visa facilitar o acesso a serviços de saúde em localidades mais distantes de centros urbanos, reforçando a importância de ações voltadas para comunidades quilombolas.

Com mais de 20 anos de atuação, o projeto retorna suas atividades com uma equipe composta por clínico geral, especialistas, enfermeiros, assistente social, farmacêuticos e técnicos de enfermagem. Manoel Edilson Adão, liderança da Comunidade Abuí, destacou a importância do projeto. “Depois que começou a funcionar o projeto dentro das nossas comunidades, nós tivemos mais saúde e qualidade de vida. Pelo motivo da gente morar muito distante dos hospitais, a gente não tinha aquele acesso ao atendimento como a gente está tendo agora. Por isso que o projeto é muito importante para nossas comunidades”, destaca.

O Projeto Quilombo faz parte do Programa de Educação Socioambiental da MRN, atendendo condicionantes do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). “O Projeto Quilombo é um exemplo de como o acesso à saúde pode melhorar a qualidade de vida dos moradores e, trabalharmos ações preventivas de saúde e cuidados com meio ambiente”, afirma Genilda cunha, coordenadora de programas e projetos ambientais da MRN.

Reconhecimento

O Projeto Quilombo é referência em assistência médica para os moradores. Em sua trajetória, coleciona elogios e premiações, como a entregue em 2022 pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da Organização das Nações Unidas (ABFIP ONU), em reconhecimento ao trabalho desempenhado com os povos quilombolas e ribeirinhos da região.

FONTE: Comunicação/MRN