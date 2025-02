UFPA convoca classificadas(os) na 2ª chamada do Processo Seletivo 2025 (PS 2025)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, a segunda chamada (repescagem) do Processo Seletivo 2025 (PS 2025). No total, 1.825 candidatas(os) foram convocadas(os) para realizar a habilitação ao vínculo institucional que inicia amanhã, 22, às 12h, com a abertura do Cadastro Online de Calouros para o preenchimento de dados e envio de documentação que deve ser realizado até às 16h do próximo dia 26 de fevereiro de 2025. Os prazos e as informações para a realização de todas as fases da habilitação estão disponíveis no edital de convocação.

Assim como ocorreu na primeira chamada, o processo de habilitação ao vínculo institucional será dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelas(os) calouras(os) via Sistema de Cadastro Online de Calouros; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena, para ocupantes de vagas de cotas PPI; verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para as(os) candidatas(os) classificadas(os) em vagas destinadas a PcD e apresentação presencial da documentação obrigatória para conferência das(os) deferidas(os).

Perderá o direito à vaga a(o) candidata(o) que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocada(o) e/ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital ou não comprovar a cota para a qual foi classificada(o). Somente as(os) candidatas(os) que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

FONTE: UFPA