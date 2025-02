Grupo de Teatro Getsêmani elege nova Diretoria

Óbidos, 21 de fevereiro de 2024 – O Grupo de Teatro Getsêmani, conhecido por sua dedicação em propagar mensagens de amor e salvação através da arte cênica, elegeu sua nova Diretoria em assembleia realizada nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Com mais de três décadas de história, o grupo, formado por jovens de Óbidos, tem como missão evangelizar por meio do teatro, especialmente com a encenação da Paixão de Cristo, que se tornou um marco no calendário cultural do município.

O nome Getsêmani, que significa “prensa de azeite”, foi escolhido como uma homenagem ao jardim localizado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos oraram antes da crucificação. Desde 1993, o grupo assumiu a responsabilidade de encenar a Via Sacra, consolidando-se como um dos principais expoentes culturais e religiosos da região.

A nova Diretoria, eleita para conduzir os próximos passos do grupo, foi empossada durante a reunião e conta com nomes dedicados à continuidade desse legado. Josimar Cativo da Silva, que recebeu a presidência de Vander N Andrade, assume a presidência, trazendo consigo uma equipe comprometida com a missão do Getsêmani. A composição da Diretoria ficou assim estabelecida:

Presidente: Josimar Cativo da Silva

Josimar Cativo da Silva Vice-presidente: José Viana Rodrigues

José Viana Rodrigues Primeiro secretário: Mauro da Silva Senna

Mauro da Silva Senna Segundo secretário: Vanila Vieira Ribeiro

Vanila Vieira Ribeiro Tesoureiros: Lourdes Bentes e Agnaldo Rocha

Lourdes Bentes e Agnaldo Rocha Diretor de patrimônio: Evaldo Garcia

Evaldo Garcia Relações públicas: Matheus Tavares

Matheus Tavares Conselho fiscal: Vander Andrade, Andrea Alfaia e André Luiz (suplentes: Girlane Alfaia, Haroldo Figueiredo e Jeandre Reis)

A nova gestão assume com o desafio de dar continuidade à evangelização por meio da arte e de aprimorar cada vez mais as apresentações, garantindo a emoção e reflexão do público em cada cena. O Grupo de Teatro Getsêmani segue firme em sua missão de manter viva a tradição teatral religiosa na região.

Fotos de Vander N Andrade