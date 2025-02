Carnapauxis é destaque entre os melhores carnavais do Pará

O tradicional Carnapauxis, a vibrante festa do Mascarado Fobó em Óbidos, foi reconhecido pelo Jornal Diário do Pará como um dos sete melhores carnavais de rua do estado. A matéria publicada no dia 21 de fevereiro de 2025, intitulada “Só te digo vai! Conheça 7 carnavais de rua imperdíveis de cidades do Pará”, destaca a grandiosidade e a riqueza cultural da folia paraense.

Com muita tradição, nostalgia e diversão, os carnavais das cidades do Pará atraem multidões e são uma excelente opção para quem deseja aproveitar a festa sem sair do estado. Além do Carnapauxis, a lista inclui o Cordão da Bicharada (Cametá), Pretinhos do Mangue (Curuçá), Os Cabeçudos (São Caetano de Odivelas), As Vigienses, Os Cabraçurdos e Gaiola das Loucas (Vigia de Nazaré).

Prepare sua fantasia e entre no ritmo da folia! O Pará se enche de cores, ritmos e alegria para celebrar um dos momentos mais esperados do ano.

CARNAPAUXIS: A Festa do Mascarado Fobó

O Carnaval de Rua da cidade de Óbidos, no Oeste do Pará, é tradicionalmente conhecido como Carnapauxis – “A Festa do Mascarado Fobó”. É um evento que reúne as mais diversas figuras dos folguedos carnavalescos, através dos blocos, que reverenciam o Mascarado Fobó, ícone da tradição carnavalesca, cuja figura é a maior atração para o público presente, durante os dias de festa, desfilando pelas estreitas ruas da cidade de Óbidos e finalizando na Praça Sesquicentenário, que durante o evento denomina-se de Fobódromo.

A princípio, a provável origem do nome Fobó vem de terras de muito além-mar e nos conduz ao mito grego do deus Fobos (Phobos = medo), filho de Ares (Marte), o deus da guerra. Narra o mito, que os soldados usavam a figura de Fobos nos escudos nos campos de batalha para assustar os inimigos. Seria essa a significação do nosso mascarado? Um misto de “palhaço alegórico” que, embora compassei ao som das marchinhas, ao mesmo tempo, assusta e causa espanto?

Tudo o que se sabe vem do conhecimento coletivo que ao longo dos anos vem sendo transmitido aos mais novos. Mas, a explicação mais comum diz que o Fobó “...é um misto de risos, medo, admiração e alegria; ora causa espanto às crianças que o temem por suas bexigas, ora causa risos, mas também, aguça a ira das pessoas que, banhadas em suas portas ou nas esquinas, recebem do Fobó polvilhadas de Maisena”. (CD Carnapauxis: a festa do Mascarado Fobó. Óbidos).

Fonte: Diário do Pará