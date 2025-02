RD Licenciamento Ambiental é inaugurado em Óbidos, oferecendo serviços especializados na área ambiental

No dia 21 de fevereiro, foi inaugurado o RD Licenciamento Ambiental, um novo escritório especializado em licenciamento ambiental, localizado na Rua Antônio Brito de Souza, 267, no Centro de Óbidos. O empreendimento é liderado por Roberto Dias, responsável técnico pela empresa, que recebeu familiares, amigos e convidados para celebrar a abertura do espaço.

O RD Licenciamento Ambiental chega para atender à demanda da região, oferecendo serviços essenciais para o cumprimento das normas ambientais. Entre os serviços disponíveis estão o Georreferenciamento de Imóveis Rurais, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Licenciamento Ambiental para diversas atividades, como postos de combustíveis, revendas de GLP, laboratórios, drogarias, supermercados, açougues, entre outros.

Roberto Dias, proprietário da empresa, destacou a importância de contar com um espaço dedicado ao licenciamento ambiental em Óbidos, facilitando o acesso a esses serviços para empreendedores e proprietários rurais da região. "Agora, Óbidos tem um local específico para auxiliar no cumprimento das exigências ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade", afirmou.

A inauguração foi marcada por um momento de celebração e integração entre os presentes, que puderam conhecer as instalações e os serviços oferecidos pelo RD Licenciamento Ambiental. Com essa nova iniciativa, a empresa pretende se tornar uma referência na área ambiental, promovendo práticas responsáveis e o crescimento econômico aliado à preservação do meio ambiente.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos, o RD Licenciamento Ambiental está disponível no endereço mencionado, pronto para atender às necessidades da comunidade de Óbidos e região.

Galeria de Fotos...



