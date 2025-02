Uepa divulga primeira repescagem do Processo Seletivo 2025

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou hoje, 24, a 1º Chamada Subsequente do Processo Seletivo (Prosel) de 2025. De acordo com o pró-reitor de graduação, Ednalvo Campos, nesta primeira chamada, foram convocados “2.200 candidatos em todos os cursos e em todas as cotas e ampla concorrência, com destaque para o curso de Medicina, que convoca 44 candidatos, um número bem significativo”.

Os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line por meio do link do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) de hoje até amanhã, 25. A matrícula presencial e apresentação para as bancas, em caso de candidatos que optaram por concorrer nas cotas da universidade, será nos dias 25 e 26, nos Centros de Registro e Controle Acadêmico (CRCAs) do campus onde o calouro obteve aprovação, de 8h até 14h. No caso de o candidatos não conseguir efetuar a matrícula on-line, pode se dirigir ao CRCA no período da matrícula presencial para realizá-la.

Mais informações no SITE da UEPA

Fonte: UEPA