Café Amazônia Store terá horário especial durante o Carnapauxis

O Café Amazônia Store, um dos espaços mais charmosos e acolhedores de Óbidos, preparou uma programação especial para receber a família obidense e os visitantes durante o Carnapauxis. Conhecido por seu delicioso café da tarde, o local oferece uma experiência gastronômica única, com variedades de cafés, salgados, doces caseiros e sucos naturais. Além disso, é o ponto certo para quem busca o melhor chopp da região, uma exclusividade que só o Amazônia Store proporciona.

Localizado na rua Justo Chermont, 836, no centro da cidade, o Café Amazônia Store também abriga uma papelaria repleta de produtos personalizados, ideais para presentear ou até mesmo para uso pessoal. É a combinação perfeita de sabor e praticidade em um só lugar.

Durante o período do Carnapauxis, o espaço funcionará em horário especial, das 8h às 12h, para atender a todos que desejam começar o dia com energia e sabor com o Café da Manhã. Os administradores do Café Amazônia Store convidam a comunidade e os turistas para aproveitarem esse momento de descontração e alegria em família.

Não perca a oportunidade de vivenciar uma experiência única no Café Amazônia Store. Visite-nos e aproveite o melhor da gastronomia e do atendimento em um ambiente aconchegante e familiar. Esperamos por você!

Serviço:

O que: Café Amazônia Store – Horário especial no Carnapauxis

Onde: Rua Justo Chermont, 836 – Centro, Óbidos

Quando: Durante o Carnapauxis, das 8h às 12h

Venha e traga sua família!

www.obidos.net.br