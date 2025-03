Missa na Catedral de Sant’Ana marca a abertura da Quaresma em Óbidos

Óbidos, 05 de março de 2025 – A comunidade católica de Óbidos reuniu-se na Catedral de Sant’Ana nesta quarta-feira para celebrar a Missa de Cinzas, rito que marca o início da Quaresma. A celebração foi presidida pelo Padre Jorge, pároco da cidade, e contou com a participação de fiéis que buscaram refletir sobre esse período de preparação espiritual para a Páscoa.

A Quaresma, que dura 40 dias, antecede a celebração da ressurreição de Cristo, a data mais importante do Cristianismo. Durante esse tempo, a Igreja propõe práticas como jejum, oração e caridade, incentivando os fiéis a uma jornada de conversão e reflexão.

A imposição das cinzas na testa dos fiéis simboliza penitência e conversão. O gesto recorda a fragilidade humana e a necessidade de humildade e renovação espiritual. Segundo a tradição cristã, a Quaresma é um período de mudança interior, no qual os fiéis são chamados a se aproximar mais de Deus e do Evangelho.

Com o início da Quaresma, também tem início a Campanha da Fraternidade, iniciativa da Igreja Católica que busca despertar nos cristãos o compromisso com a solidariedade e a justiça social.

Muitos fiéis seguem a tradição de jejuar ou abster-se de carne vermelha durante esse período, recordando o jejum de Jesus Cristo por 40 dias no deserto antes de iniciar sua pregação. A simbologia do número 40 também remete à travessia do povo hebreu pelo deserto rumo à Terra Prometida.

A Quaresma se estenderá até a Quinta-feira Santa, quando se inicia o Tríduo Pascal, momento que culmina na celebração da Páscoa da Ressurreição. Durante esse tempo, a Igreja convida todos a aprofundar a fé, praticar a caridade e buscar a renovação espiritual.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7735-missa-na-catedral-de-sant-ana-marca-a-abertura-da-quaresma-em-obidos#sigProId394830f54b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade