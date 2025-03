Paróquia São Martinho de Lima Realiza Abertura da Campanha da Fraternidade 2025

A Paróquia São Martinho de Lima, localizada em Óbidos, deu início neste domingo, dia 9, à Campanha da Fraternidade 2025, promovendo um momento de celebração e reflexão sobre o tema "Fraternidade e Ecologia Integral" e o lema "Deus viu que tudo era muito bom; (Gn 1,31)".

O evento teve início às margens do rio Amazonas, no Porto de Cima, onde os fiéis participaram de um momento de contemplação e reflexão sobre a beleza da criação divina. Em seguida, ocorreu uma caminhada orante, na qual os participantes meditaram sobre a importância da conversão ecológica por meio do jejum, da caridade e da oração. O percurso seguiu até a Igreja de Santa Teresinha, onde foi celebrada a Santa Missa, pelo pároco Padre Leonardo Loures.

A Campanha da Fraternidade 2025 propõe uma reflexão profunda sobre o cuidado com a Casa Comum, ressaltando a necessidade de ações concretas para a preservação do meio ambiente. A iniciativa reforça o compromisso da Igreja com a ecologia integral, unindo fé e responsabilidade socioambiental.

Com essa abertura inspiradora, a Paróquia São Martinho de Lima convida toda a comunidade a participar das atividades propostas ao longo da Campanha, fortalecendo a consciência ecológica e promovendo a vivência da fraternidade em harmonia com a criação.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7740-paroquia-sao-martinho-de-lima-realiza-abertura-da-campanha-da-fraternidade-2025#sigProIdb761c0f3c8 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos Diocese de Óbidos