Enchente de 2025 atinge 6,04m em Óbidos, superando marca do ano anterior

A cidade de Óbidos, localizada na região amazônica, enfrenta mais uma vez os desafios impostos pela cheia do Rio Amazonas. Segundo o Boletim da Defesa Civil, divulgado nesta terça-feira, 11 de março de 2025, a enchente atingiu a marca de 6,04 metros, estando 1,52 metros acima do registrado no mesmo período de 2024.

A realidade das enchentes é uma constante para os moradores das regiões ribeirinhas, que ano após ano são impactados pela elevação do nível das águas. O Rio Amazonas e seus afluentes desempenham um papel fundamental nesse fenômeno natural, influenciando diretamente a vida das comunidades locais.

Para monitorar essas oscilações, a Agência Nacional das Águas (ANA) mantém uma régua de medição há mais de 50 anos no porto de Óbidos. Atualmente, a Coordenação da Defesa Civil de Óbidos realiza medições diárias e divulga boletins informativos sobre a situação do Rio Amazonas.

Com o aumento do nível da água, a situação se agrava para os ribeirinhos, que vivem às margens do rio e dos lagos adjacentes. Sem alternativas seguras, muitos optam por permanecer em suas residências, enfrentando os riscos impostos pela cheia.

De acordo com a ANA, os picos das enchentes em Óbidos costumam ocorrer no final de maio. A população local espera que o nível do Rio Amazonas não suba significativamente até lá, evitando um desastre semelhante aos registrados em 2009, 2014, 2021 e 2022, quando ocorreram algumas das maiores enchentes das últimas décadas.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e alerta para os riscos da permanência em áreas alagadas, como forma de minimizar os impactos causados pelo avanço das águas.

