Ufopa publica resultado da 2ª chamada do PSR 2025

Candidatos devem apresentar documentação para vínculo institucional de 31 de março a 2 de abril.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou o edital de habilitação para a 2ª chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025. Os candidatos convocados devem seguir as etapas para a efetivação do vínculo institucional, que incluem perícia médica, heteroidentificação e apresentação presencial dos documentos obrigatórios.

O período de habilitação com apresentação de documentos começa em 31 de março e se encerra dia 2 de abril de 2025. Todos os convocados devem comparecer presencialmente ao campus, onde farão a matrícula do curso para que foram aprovados, para apresentar os documentos exigidos. A ausência nessa etapa resultará na perda da vagas.

Cadastro de reserva: Os candidatos aprovados para o cadastro de reserva do PSR também devem comparecer para apresentar sua documentação nesse período, mas isso não lhes garantirá vaga, apenas os habilitará para assumir vagas remanescentes, se houver, da 2ª convocação ou de candidatos que desistirem da vaga durante o processo.

- Relação completa dos aprovados no site da Ufopa.

FONTE: Comunicação/Ufopa