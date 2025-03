Leucemia: diagnóstico precoce é vital, destaca especialista

Doença pode ser identificada por meio de exames de rotina

A leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, preocupa tanto adultos quanto crianças. Segundo o Radar do Câncer, são estimados 11.540 novos casos por ano no Brasil. De acordo com Alex Pietro, docente do curso de Biomedicina da UNAMA Santarém, a detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

"O diagnóstico rápido permite o começo imediato do tratamento, algo capaz de fazer toda a diferença. Os quatro principais tipos da doença são: leucemia mieloide aguda (LMA), mais agressiva e comum em adultos; leucemia linfoide aguda (LLA), que afeta, sobretudo, crianças; leucemia mieloide crônica (LMC), que se desenvolve lentamente em adultos; e leucemia linfoide crônica (LLC), geralmente, diagnosticada em pessoas mais velhas”, afirma o especialista em Hematologia.

Atenção aos sintomas

Febre persistente, suor noturno, cansaço extremo e perda de peso inexplicada são alguns dos sinais de alerta, explica o biomédico. Além disso, manchas roxas na pele, infecções frequentes e dores nos ossos também podem indicar a presença da doença. "A atenção aos sintomas iniciais é crucial para buscar atendimento médico sem demora", orienta Alex.

Diagnóstico precoce

Exames, como hemogramas de rotina, são capazes de identificar anormalidades no sangue indicando leucemia. Em casos mais específicos, biópsias da medula óssea e testes de imagem são utilizados para confirmar o diagnóstico. "É essencial a população entender que exames preventivos podem salvar vidas", enfatiza o biomédico.

Tratamento e avanços recentes

Ele varia de acordo com o tipo e o estágio da doença, podendo incluir quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e terapias inovadoras, como a imunoterapia e as terapias-alvo. Segundo o especialista, entre os avanços recentes, destacam-se os inibidores de tirosina quinase para leucemia mieloide crônica e as terapias CAR-T, que têm revolucionado o tratamento de casos mais graves.

Conscientização

Campanhas educativas desempenham um papel crucial ao informar a população sobre os sinais e sintomas da leucemia, incentivando a busca por atendimento médico precoce. "A sociedade precisa estar ciente de que o conhecimento pode salvar vidas", conclui Alex Pietro.



Por Henrique Britto