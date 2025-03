SANTARÉM: Diretoria da Festa da Conceição torna público o edital para doação do Manto e Terço deste ano

O lançamento aconteceu na Catedral Metropolitana de Santarém, na noite desta quinta-feira, 13 de março, em missa presidida por Pe. Sidney Canto.

Fazendo parte da programação do Círio 2025, a Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição lançou o edital de doação do manto e do terço que adornarão a Imagem Oficial durante a 107ª edição da maior manifestação católica do Oeste do Pará.

Segundo o capítulo II do edital, a inscrição segue até o dia 04 de abril de 2025, e se dará pelo preenchimento do formulário disponível no link: https://linktr.ee/diretoriadafestadeconceicao . O formulário também estará disponível na Secretaria da Paróquia, nas redes oficiais do Círio e da PASCOM da Catedral Metropolitana de Santarém. O doador deve ser pessoa capaz maior de 18 anos.

O Círio da Conceição 2025 tem como tema “Virgem Santíssima, Peregrina da Esperança” e vai ocorrer no quarto domingo de novembro (23), com saída da Igreja de São Sebastião, seguindo seu tradicional trajeto até a Praça da Matriz.

FONTE: Arquidiocese de Santarém