Estado entrega vicinal Cuamba, que facilitará o acesso às cidades da Calha Norte

Estrada liga os municípios de Alenquer e Monte Alegre e facilitará o acesso a Óbidos, Curuá, Oriximiná e Prainha passando pelo Porto do Tapará.

A tão aguardada pavimentação da vicinal Cuamba, que liga os municípios de Alenquer e Monte Alegre, na região de integração do Baixo Amazonas, será entregue neste sábado (15). Com 53 km de extensão, a nova estrada representa um avanço significativo para a economia local, a mobilidade da população e a infraestrutura regional.

Com a nova pavimentação, o tempo de deslocamento entre Monte Alegre e Alenquer, que antes chegava a duas horas, será reduzido para apenas uma hora. Além disso, moradores de Oriximiná, Óbidos, Curuá e Prainha terão um acesso mais rápido à estrada, encurtando o trajeto até o Porto de Santana do Tapará, de onde podem seguir para Santarém. No total, mais de 220 km de asfalto novo beneficiarão a região.

“As obras incluem pavimentação asfáltica, base, sub-base, drenagem profunda e superficial, além da construção de cinco pontes de concreto ao longo do trecho. Também foram realizadas melhorias como acostamento, sinalizações verticais e horizontais, meio-fio e sarjetas, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Impacto positivo para a população e à economia

O Governo do Pará reitera que a pavimentação da vicinal Cuamba fortalece a integração da Calha Norte, facilita o escoamento da produção agropecuária e da agricultura familiar, além de impulsionar o desenvolvimento social e econômico da região.

Para Evanete da Silva, de 41 anos, moradora da região e proprietária de um restaurante na vicinal, a nova estrada significa um grande avanço. “Antes, era difícil, principalmente, no período chuvoso, com os atoleiros que dificultavam o acesso à cidade e o transporte de mercadorias. Hoje, a realidade é outra. Estamos vivendo um novo tempo, e ver esse asfalto é a realização de um sonho. Só temos a agradecer”, comemorou.

OBIDOS: Agência Pará