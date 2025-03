Embarcação colide e danifica estrutura da Praça da Beira Rio em Óbidos

Secretaria de Infraestrutura já recuperou a estrutura danificada.

Na noite da última quinta-feira (13), uma embarcação de grande porte colidiu com a estrutura da Praça da Beira Rio, localizada na Rua Siqueira Campos, em Óbidos, causando danos significativos ao local. O impacto comprometeu as vigas de sustentação do píer de madeira, tornando necessária uma intervenção emergencial.

Estrutura danificada por uma Embarcação

A Secretaria de Infraestrutura de Óbidos atuou prontamente na recuperação dos danos, e na sexta-feira (14), a estrutura foi restaurada e liberada para o trânsito de pedestres com segurança total.

Paralelamente, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Procuradoria Jurídica do Município de Óbidos (PJMO), tomou medidas administrativas para apurar as responsabilidades do ocorrido. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado para investigação do caso e eventual responsabilização dos envolvidos.

Estrutura da Praça Recuperada

A população local foi orientada a seguir utilizando o espaço com atenção, enquanto autoridades seguem acompanhando o desdobramento da ocorrência.

www.obidos.net.br - Com informações Acom/Pmo