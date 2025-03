Grupo "Só Arte de Teatro" apresentou a Peça "Correio Poético" em Óbidos

Na noite desta sexta-feira, 14 de março, o Grupo Getsêmani, em parceria com o grupo "Só Arte de Teatro", encantou o público de Óbidos com a apresentação da peça "Correio Poético". O evento, realizado na Casa da Cultura, contou com a participação especial do ator Fernando do Recife, conhecido por sua paixão pela cultura nortista e por sua atuação nas apresentações da Paixão e Ressurreição de Cristo do Grupo Getsêmani nos últimos três anos.

A apresentação da peça "Correio Poético" faz parte de uma série de eventos teatrais programados para este final de semana na Casa da Cultura de Óbidos. O primeiro dia do evento recebeu os admiradores do teatro, que compareceu para prestigiar a arte cênica e celebrar a cultura.

Registramos alguns momentos especiais da noite, que evidenciaram a emoção e o talento dos artistas envolvidos. A iniciativa reforça a importância da valorização cultural e do intercâmbio entre grupos teatrais, promovendo o enriquecimento da cena artística local.

As apresentações seguem durante o fim de semana, proporcionando ao público obidense uma imersão na arte do teatro. O evento representa uma oportunidade única para os apreciadores da cultura e para aqueles que desejam prestigiar os artistas em cena.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7753-grupo-so-arte-de-teatro-apresentou-a-peca-correio-poetico-em-obidos#sigProIdac4e550587 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - fotos de Vander N Andrade