Pescadores de Óbidos iniciam a temporada de pesca com o fim do defeso

A partir deste domingo (16), os pescadores de Óbidos, e de outros municípios da região oeste do Pará, retomam suas atividades com o fim do período do defeso para oito espécies de peixes. O defeso, que se encerrou à meia-noite do sábado (15), protegia as espécies Aracu, Branquinha, Curimatã, Fura-calça, Jatuarana, Mapará, Pacu e Pirapitinga durante a fase de reprodução.

Com a liberação da pesca para essas oito espécies, os pescadores de Óbidos já se prepararam organizando suas tralhas e embarcações para seguir aos lagos e igarapés da região. A expectativa é de que a variedade de peixes nas feiras e mercados aumente significativamente, beneficiando consumidores que aguardavam essa liberação.

A população também espera que, com o aumento da oferta, os preços do pescado se tornem mais acessíveis. Este fator é especialmente importante diante da proximidade da Semana Santa, entre os dias 13 e 20 de abril, quando a demanda por peixes costuma crescer consideravelmente.

Apesar da abertura para diversas espécies, três tipos de peixes ainda permanecem no período de defeso, com pesca e comercialização proibidas. São eles:

Acari, com defeso até 30 de março;

Tambaqui, até 31 de março;

Pirarucu, até 31 de maio.

A fiscalização segue atenta para garantir o cumprimento das normas ambientais e evitar a pesca ilegal dessas espécies ainda protegidas. Com o retorno da atividade pesqueira, é esperado que a economia local seja impulsionada, beneficiando tanto os pescadores quanto os consumidores da região.

