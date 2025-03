Filhote de Peixe-Boi Resgatado em Óbidos é Transferido para Castanhal

O filhote de peixe-boi resgatado em fevereiro deste ano, em frente à cidade de Óbidos, foi transferido para Castanhal em uma operação conjunta entre diversos órgãos ambientais e de segurança. O resgate foi realizado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Óbidos, e a transferência contou com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) e do IBAMA-PA, sob a coordenação do Instituto Bicho D'água.

Durante o período em que permaneceu sob os cuidados da SEMMA Óbidos, o filhote, batizado de “Coral”, recebeu todos os procedimentos necessários para garantir sua recuperação. O animal, que pesa aproximadamente 10 kg e é do sexo feminino, foi encontrado debilitado e pertence a uma espécie ameaçada de extinção.

Com a transferência, “Coral” foi entregue ao Instituto Bicho D'água, que é referência no cuidado de peixes-boi. No local, o filhote será inserido no Centro de Triagem Animal para receber tratamento adequado, acompanhado por especialistas que vão monitorar sua evolução.

A Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos também teve papel fundamental na logística do transporte, conduzindo o filhote até Santarém. Durante o trajeto, foram adotadas técnicas especiais para minimizar os impactos da viagem. Em seguida, a equipe participou do procedimento de embarque para o voo até Belém. De lá, o animal foi transportado por via terrestre até Castanhal, onde iniciará seu tratamento.

O resgate e a transferência de “Coral” reforçam a importância da atuação conjunta de órgãos ambientais na preservação da fauna e no cuidado com espécies ameaçadas, garantindo um futuro mais seguro para esses animais.

