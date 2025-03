Evento "Mesa Quilombola" discute mudanças no CadÚnico em Óbidos

Na última segunda-feira (17), o Setor de Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) promoveu um encontro com lideranças comunitárias para debater as mudanças no novo CadÚnico implementado pelo Governo Federal. O evento, intitulado "Mesa Quilombola", teve como principal objetivo apresentar as atualizações do sistema e reforçar a importância da veracidade das informações durante o processo de atualização cadastral.

A mesa de diálogo aconteceu na sede do Centro dos Conselhos, no município de Óbidos, reunindo representantes das comunidades quilombolas locais. Durante o encontro, foram abordados temas como a necessidade de manter os dados atualizados para garantir o acesso aos benefícios sociais e as implicações das novas diretrizes do Governo Federal para os cadastrados.

As lideranças comunitárias presentes destacaram a importância de encontros como esse para esclarecer dúvidas e fortalecer a inclusão social das comunidades quilombolas. O evento reforçou o compromisso do município em garantir que as informações sobre o CadÚnico cheguem de forma clara e acessível a todos os beneficiários.

O Setor de Cadastro Único segue à disposição para auxiliar as comunidades na atualização cadastral e esclarecer eventuais dúvidas sobre o novo formato do programa.

