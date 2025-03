I Mostra Audiovisual Judeus em Óbidos celebra a influência Judaica na Amazônia

Nos dias 17 e 18 de março de 2025, a cidade de Óbidos, no Pará, foi palco da I Mostra Audiovisual Judeus em Óbidos, evento promovido pela professora e pesquisadora Fabiana Fábio. A iniciativa, contemplada pelo Edital Semcult/Lei Aldir Blanc II 2024, ocorreu em alusão ao Dia Nacional da Imigração Judaica no Brasil, celebrado em 18 de março.

A Mostra contou com exibições no Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Escola São José, no dia 17 e na Escola São Francisco e na Casa de Cultura no dia 18. Um dos grandes destaques foi a exibição do documentário inédito da diretora israelense Malka Shabtay, que aborda a presença judaica na Amazônia.

Em suas redes sociais, a organizadora do evento, Professora Fabiana Fábio, celebrou o sucesso da Mostra: "Uma tarde histórica na segunda exibição da I Mostra Audiovisual Judeus em Óbidos no auditório do IFPA-Óbidos. Este feito inédito em nossa cidade ratificou a influência do judaísmo no Oeste paraense. A produção em tela é resultado de um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc 2024, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo".

O evento atraiu um público diverso, incluindo fazedores de cultura, graduandos, alunos e a sociedade obidense em geral, demonstrando o crescente interesse da comunidade pelo tema da imigração judaica e sua influência na região amazônica.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Vander N Andrade