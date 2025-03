Óbidos recebe visita técnica do Ministério do Turismo para mapear potenciais da cidade

Nesta semana, a cidade de Óbidos, conhecida como a “mais portuguesa da Amazônia”, recebeu a visita técnica de Flávia Chaves, representante do Ministério do Turismo. O objetivo da visita foi conhecer e mapear os potenciais turísticos e culturais do município, em preparação para a COP30, que será realizada em Belém em novembro de 2025.

Durante a visita, Flávia Chaves destacou a importância de Óbidos para a região e informou que, após o levantamento dos pontos turísticos e culturais, todas as informações serão repassadas ao Ministério do Turismo e divulgadas no site oficial da pasta. A iniciativa visa fortalecer a visibilidade do município como um destino turístico de destaque na Amazônia.

O Secretário de Cultura de Óbidos também se manifestou, ressaltando que a ação pode impulsionar o turismo local. “Com essas informações, o turismo em Óbidos poderá alavancar, unindo esforços para divulgar o município de forma integrada”, afirmou Luiz Carlos.

A recepção à representante do Ministério do Turismo foi coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), que promoveu a troca de conhecimentos e um passeio pelas principais referências turísticas e culturais de Óbidos. A visita reforçou o potencial da cidade, que combina tradição, história e belezas naturais, consolidando-se como um dos destinos mais charmosos da região amazônica.

A expectativa é que, com o apoio do Ministério do Turismo, Óbidos ganhe ainda mais visibilidade nacional e internacional, especialmente com a proximidade da COP30, que deve atrair milhares de visitantes para o Pará.

Vídeo...

www.obidos.net.br - Vídeo Ascom/PMO