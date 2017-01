Semsa desenvolve em Óbidos o projeto odontológico “Sorria Óbidos”

Iniciou nesta terça-feira, dia 12, no Bairro do Perpétuo Socorro, o projeto “Sorria Óbidos” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, o qual tem como objetivo atender a população obidense, tanto da zona urbana quanto da zona rural, desenvolvendo no município ações referentes a prevenção, avaliação e tratamento de saúde bucal da população.

Segundo a Secretária de Saúde, Enfermeira Melina Braga, o projeto iniciou pelo Bairro do Perpétuo Socorro, em virtude do mesmo não possuir unidade odontológica e que o atendimento se estenderá por outros bairros da cidade, um a cada semana. Os atendimentos serão agendados, onde os agentes comunitários farão a triagem, identificando os pacientes que precisam e depois farão o agendamento, para serem atendidos nos próprios Bairros, na unidade odontológica móvel da Semsa. Serão realizados 16 atendimentos por vez.

Segundo Melina, o projeto além de atender os bairros da cidade, atenderá também as comunidades de várzea e terra firme. “Quando a unidade móvel não puder ir até a comunidade, os pacientes serão avaliados pelos agentes de saúde para trazê-los até acidade e receberem atendimento”, informou Melina.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, estava presente no evento, o qual comentou sobre o Projeto: “Saúde Bucal é extremamente necessária para a população que é pouca assistida e nós começamos pelo Perpétuo Socorro e continuaremos em outros Bairros, principalmente aqueles que mais necessitarem. Certamente nos estenderemos esses serviços para as comunidades do interior, onde realmente esse tipo de serviço não chega”, informou o prefeito.

O próximo Bairro a ser atendo será o Bela Vista, cujos atendimentos ocorrerão nas proximidades da igreja de São Pedro, na sexta-feira, dia 13 de janeiro, a partir das 7h30.

Fotos de Odirlei Santos

