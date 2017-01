Sindicalistas e Prefeito discutem proposta para pagamento de salários atrasados, em Óbidos

Estiveram reunidos nesta sexta-feira, dia 13, membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Óbidos, com o prefeito e vice-prefeito, Chico Alfaia e Isomar Barros, onde discutiram uma proposta para pagamento dos salários atrasados dos servidores Municipais.

Segundo Derinaldo Biá, presidente do Sindicato, foi apresentado uma proposta para o Prefeito, a qual deverá ser formalizada em breve. “Não saiu nenhum acordo desta reunião. Nossa proposta é o pagamento dos dois meses de forma integral da administração direta, sem o parcelamento. A educação é uma outra realidade, pois têm uma probabilidade de recursos, o que irá possibilitar o pagamento integral da educação. É isso que defendemos, o pagamento sem parcelamento”, informou Derinaldo.

Derinaldo também comentou sobre os recursos do repatriamento que poderiam ser utilizados para realizar o pagamento: “Nós nos reportamos a administração direta pelo recurso que ficou em conta, recursos do repatriamento. Temos esse entendimento e esperamos que o governo interprete dessa forma. O setor público foi muito maltratado nesse sentido e merece ter um tratamento diferenciado e neste momento saímos sem uma posição concreta. Esperamos que o mais breve possível essa situação se resolva”, informou Derinaldo.

Chico Alfaia falou que esse encontro tinha que acontecer para ajustar as ações, sempre em função do funcionalismo público. “O Sindicato quer que a gente atualize já os salários dos servidores, principalmente dos efetivos. Nossa contraproposta é que verifiquemos o “status” de nossas contas, ver se temos recursos suficientes para isso, se tivermos nós honraremos, senão, proporemos uma negociação, buscando sempre o bem-estar do funcionalismo público e atender a reivindicação do sindicato”, comentou o Prefeito.

Foi informado na reunião, que o pagamento do funcionalismo público referente ao mês de novembro deverá ser efetivado, assim como a de janeiro e que a folha de pagamento de dezembro deverá ser negociada.

Fotos de Odirlei Santos

