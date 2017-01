Ufopa - Campus Óbidos abre o I Seminário de Integração Educacional

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 16, a abertura do I Seminário de Integração Educacional, Científico e Social da UFOPA/Campus Óbidos, com a presença de várias autoridades educacionais e mulnicipais. O objetivo do evento é instalar um espaço acadêmico propício à apresentação pública dos Trabalhos de Conclusão de Cursos – TCCs dos alunos concluintes das turmas do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor– Turmas de 2012 e estreitar relações com as redes de escolas públicas de educação básica, organizações instituídas e constituídas da sociedade obidense, integrando suas atividades de ensino, pesquisa e extensão para dialogar com a sociedade obidense.

Durante o seminário, além das apresentações e defesas orais dos trabalhos de conclusão de cursos feitas pelos alunos concluintes dos cursos do Parfor, outros temas serão discutidos em mesa redonda, como: A Reforma do Ensino Médio introduzida pela Medida Provisória 746/2016 nas escolas brasileiras; A Emenda Constitucional nº 95 (PEC 55) no panorama brasileiro e seus efeitos no campo da educação e da saúde, entre outros.

Referente a essas discussões, a Professora Raimunda Costa, coordenadora do PARFOR, comentou: “Esses assuntos que serão discutidos nos dois dias, são assuntos atuais e que temos que parar pra discutirmos isso. Num cenário que ainda não se tem clareza de como as coisas estão sendo encaminhadas no campo fiscal, ou seja, seus efeitos da educação e na saúde deste pais, que a gente sabe que são os pontos que serão mais prejudicados”.

Melinda Savino, Coordenadora do Campus Óbidos, enfatizou a importância dos cursos do Parfor para a educação obidense: “A universidade já entregou mais de 200 profissionais para a sociedade obidense, e agora vai entregar mais 80. Essas pessoas vão estar muito mais qualificadas, seus alunos terão um conhecimento bem maior. Pra gente é uma alegria muito grande. O TCC é a última fase, mostra que eles conseguiram adquirir conhecimentos para desenvolver seu TCC”, icomentou Melinda.

Isomar Barros, vice-prefeito de Óbidos, também esteve na abertura do evento e comentou sobre os novos profissionais que estão concluindo seus cursos: “É um prazer muito grande estar recebendo mais profissionais para atender melhor os nossos alunos, atender melhor a educação no município de Óbidos. Com certeza esses oitenta profissionais, com certeza estarão levando as comunidades um conhecimento melhor para os alunos, que são os que mais precisam. A nossa educação precisa de profissionais qualificados, para atender melhor a nossa educação e promover uma sociedade melhor, para uma Óbidos Melhor”.

PARFOR

O PARFOR/UFOPA iniciou suas atividades na UFOPA em 2010 e está presente em oito municípios da região do Oeste do Pará: Alenquer, Almeirim, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Santarém. No geral, a UFOPA acolheu mais de três mil alunos atendidos em quatro cursos de Licenciaturas Integradas em Biologia e Química; Geografia e História; Matemática e Física; Letras Português/Inglês e Licenciatura em Pedagogia, na modalidade presencial, primeira licenciatura. Em março de 2017, a instituição estará entregando ao Pará e ao Brasil mais 27 turmas de professores formados em nível de graduação, o que representa mais de 700 professores licenciados para o atendimento da educação básica.

Fotos de Odrlei Santos

