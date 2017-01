Semsa  promove  Semana de Integração para capacitar seus servidores

Profissionais da rede municipal de saúde estão participando da Semana da Integração – SUS – Eu amo Óbidos. O evento que chega a sua segunda etapa, foi aberto oficialmente na noite de segunda-feira (16), durante cerimônia realizada na sede da Assembleia Recreativa Pauxis (Arp), que contou com as presenças do vice-prefeito Isomar Barros; da secretária de Saúde, Melina Braga; secretária de Educação, Ananilva Pereira; secretaria de Desenvolvimento Social, Izalina Alves; secretário de Meio Ambiente e Produção, Celso Rodrigues; coordenador da Defesa Civil, Ary Franco; e do representante da Câmara de Vereadores, Rosinaldo Cardoso.

Realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a semana da integração tem o objetivo de capacitar os servidores, através de diversas palestras e atividades, que ressaltam a importância da excelência no atendimento ao público, a força do trabalho em equipe, e a valorização dos funcionários.

A Semsa é a segunda secretaria a receber o projeto que faz parte da reforma administrativa prevista no plano de governo da atual gestão, e que deverá ser estendido para todas as secretarias da administração pública.

Durante o seu pronunciamento na cerimônia que marcou o início do evento, o prefeito em exercício, Isomar Barros, destacou a importância da semana de formação para o funcionalismo, e reafirmou o desejo do Governo Municipal de investir cada vez mais na qualificação dos seus servidores. “Nós somos testemunhas do quanto a semana da integração, de fato integra e estimula os nossos grupos de trabalho. Tenho certeza que não será diferente com nossos profissionais da saúde. Essa é uma primeira etapa, nosso planejamento é ir além, buscando cada vez mais qualificar e dar as condições de trabalho necessárias para o nosso servidor atender bem a nossa gente”.

Diferente da primeira etapa, o projeto está sendo realizado no período noturno, para não interferir nos atendimentos de responsabilidade da Semsa. Cerca de 350 servidores serão beneficiados. “Nossa intenção era que todos pudessem participar desse momento importante, infelizmente nem todos puderam estar aqui. Mesmo assim temos a presença de alguns agentes comunitários do interior, o que é muito importante. Nossa expectativa é que essa formação possa mudar o olhar dos nossos colaboradores quanto ao seu ambiente de trabalho, o seu colega. Queremos formar uma equipe entrosada, capacitada pra que a gente possa melhorar o atendimento ofertado a nossa população”, disse Melina Braga, secretária de saúde.

A palestra inicial foi ministrada pela mentora do projeto, a secretária de Desenvolvimento Social, Izalina Silva. Os participantes conheceram técnicas de melhoramento no convívio dentro do ambiente de trabalho, através da palestra de relações interpessoais.

Por: Érique Figueirêdo – Ascom/PMO

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/786-semsa-promove-semana-de-integracao-para-capacitar-seus-servidores#sigProId0183947157 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.