Alunos do Estado do Pará poderão usar nota do Enem para aprovação em disciplinas

Atendendo à solicitação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Conselho Estadual de Educação estendeu para o ano de 2017 a resolução que autoriza as escolas estaduais, em caráter excepcional, a aprovarem os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio que tiverem, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nota mínima de 450 pontos na área de conhecimento da respectiva disciplina cursada, independente da idade. A medida é válida para quem não tiver cursado componente curricular referente ao ano letivo de 2016.

“Neste caso, as escolas estaduais que adotarem as regras estabelecidas neste parecer deverão fazer constar nos históricos escolares do aluno beneficiado, no campo das observações, que a aprovação dele na respectiva disciplina ocorreu com base na resolução oriunda deste parecer. Não deverá ser lançada nota paras essas disciplinas, sendo conveniente preencher o respectivo campo com asteriscos remetendo para a observação antes especificada”, diz a resolução do conselho.

Segundo o secretário adjunto de Ensino da Seduc, José Roberto Silva, a prorrogação da validade da resolução de 2016 para 2017 ocorreu em virtude ainda dos efeitos da greve de professores, que paralisou as atividades escolares por cerca de 45 dias no ano de 2015.

“A paralisação afetou a integralização curricular dos alunos em 2016 e, em efeito cascata, prejudicou ainda o ano letivo. Este ano ainda não teremos um calendário escolar unificado em virtude do caráter particular de cada escola da rede pública durante a greve de 2015. Em algumas não houve paralisação e outras tiveram períodos maiores ou menores aos 45 dias. No entanto, este ano o prazo máximo para começo das aulas é 31 de março, para que no ano que vem tenhamos um calendário único em todas as cerca de mil escolas públicas do Estado”, explicou o secretário.

O resultado do Enem será divulgado nesta quarta-feira (18). Os candidatos terão acesso às notas de cada uma das quatro provas – ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática – e da redação, que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil.

