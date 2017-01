Santas Missões Populares celebram 20 anos, em Óbidos

As Santas Missões Pupulares da Paróquia de Sant´Ana em Óbidos, celebram neste mês de janeiro de 2017, 20 anos, com uma vasta programação e visitação pelas comunidades católicas do interior e da cidade.

O objetivo das Santas Missões é revitalizar a partir do evangelho, o povo da Diocese para que assuma seus compromissos de ser Igreja viva e atuante em Óbidos, levando a mensagem na caminhada ao povo de Deus e colocar a igreja em estado permanente de missão.

As Santas Missões já visitaram as comunidades no interior e na cidade, sendo que cada Comunidade da Paróquia de Sant´Ana realizará seu movimento e no dia 20 de janeiro, acontecerá a grande festa, onde todas as comunidades estarão presentes na Praça do Ó, em Óbidos, para o encerramento.

Fotos de Vander N Andrade

