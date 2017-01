Defesa Civil está em estado de alerta para a enchente deste ano

Aconteceu na quinta-feira, dia 19, uma reunião realizada entre membros da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde, com objetivos de traçarem estratégias preventivas para as comunidades obidenses relativo a enchente deste ano, que segundo o coordenador da Defesa Civil, atualmente as águas estão num nível bem acima, se coparamos com o mesmo período do ano de 2016.

O Coordenador da Defesa Cívil, Pastor Ary, informou que logo que assumiu fez um levantamento das necessidades das comunidades, e segundo ele, há muitas demandas e que somente a Defesa Civil não daria conta de suprir, motivo pelo qual está buscando parceria com a Secretaria de Saúde, através dos Agentes Comunitários.

Segundo Ary, a primeira iniciativa da Defesa Civil será fazer um recadastramento das famílias que moram nas comunidades, pois o último cadastro foi realizado em 2012. Segundo o Coordenador, o papel da Defesa Civil é atuar diretamente com a população afetada, quando decretada uma situação de emergência no Município ou um estado de calamidade pública.

Quanto a enchente, Ary informou que estão fazendo um levantamento diário da enchente do Rio Amazonas, sobre isso comentou: “Segundo informações do comando da Defesa Civil de Santarém, estamos com as enchentes do Rio Solimões, do Rio Negro e agora do Rio Amazonas, em um nível muito alto. São oito centímetros por dia que os rios estão subindo e segundo o comando que fiscaliza isso diariamente, é para gente ficar em alerta, pois nós podemos ter uma grande enchente em 2017”, informou Ary.

Segundo informações da Defesa Civil, o nível das águas este ano está mais de 1,80m acima, se comparada na mesma data do ano de 2016. Em 2016, as águas do Rio Amazonas estavam na marca de 1,86m, em 2017, está na marca de 3,74m.

Fotos de Odirlei Santos

