Santas Missões Populares encerram as comemorações de 20 anos

Aconteceu nesta sexta-feira, do 20 de janeiro, o evento de encerramento das comemorações dos 20 anos das Santas Missões Populares da Paróquia de Sant´Ana em Óbidos, que durante o mês de janeiro realizaram visitação pelas comunidades católicas do interior e da cidade.

O evento de encerramento aconteceu na Praça Frei Rogério (Praça do Ó), onde reuniu centenas de pessoas, os quais participaram da celebração de uma missa, presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, auxiliado por padres da Diocese.

O objetivo das Santas Missões é revitalizar a partir do evangelho, o povo da Diocese para que assuma seus compromissos de ser Igreja viva e atuante em Óbidos, levando a mensagem na caminhada ao povo de Deus e colocar a igreja em estado permanente de missão.

As Santas Missões visitaram as comunidades no interior e na cidade, com objetivo atingir aqueles católicos que estavam afastados da igreja, principalmente os que residem nas periferias e também chegar à população menos favorecida.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



