Faleceu em Óbidos o cinegrafista Andersson Caetano

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do jovem obidense Andersson Caetano, que era cinegrafista da Sentinela TV, e que atualmente trabalhava na assessoria de comunicação da Prefeitura de Óbidos.

Andersson veio a óbito neste sábado, dia 21, no Lago do Arapucu, onde estava atravessando o Lago em uma canoa, sendo que a mesma alagou e o jovem Anderson não teve resistência para chegar até as margens e desapareceu nas águas do Lago, seus amigos ainda tentaram salvá-lo, mais não conseguiram.

As buscas por Andersson iniciaram desde cedo, por volta das 08h e seu corpo foi encontrado pelos moradores da localidade por volta da 14h, deste sábado, o qual foi levado para a cidade de Óbidos, onde será sepultado.

O corpo de Andersson será velado em sua residência, até as 09h deste domingo, depois será velado no ginásio da Escola Felipe Patroni, com sepultamento previsto para as 17h no Cemitério João Batista.

Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com Andersson, que nos deixa aos 23 anos de idade. Desejamos muita força aos seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.

Fotos de Odirlei Santos

