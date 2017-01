Chuvas castigam Óbidos e a Defesa Civil é acionada para atender ocorrências

Período de chuva sempre é um transtorno para os moradores das ruas periféricas de Óbidos, principalmente pela falta de drenagem, pavimentação e limpeza dessas ruas, principalmente nas áreas de riscos identificadas pela Defesa Civil.

As fortes chuvas que vêm castigando o oeste do Pará nas últimas semanas, atingiu Óbidos com toda força. Vária ocorrências aconteceram nos últimos dias, para as quais a Defesa Civil foi acionada, sendo que só nesta segunda-feira, dia 23, sete situações de emergências foram atendidas.

No Bairro de Fátima, o problema maior foi na Rua na Rua Antônio Fernandes, que há muitos anos vem sofrendo com o descaso dos governantes, pois quando chega esta época de chuvas, a situação fica ainda pior, pois as águas que descem de outras ruas, canalizam para a Antônio Fernandes, formando uma grande enxurrada, atingindo e alagando as residências. No Bairro da Cidade Nova, o atendimento aconteceu na Rua Osvaldo Matos; e no bairro São Francisco, os chamados foram feitos por moradores da Rua Saladino Brito.

Para atender todas as ocorrências a Defesa Civil montou uma operação envolvendo várias secretarias para realizar trabalhos emergenciais. A Secretaria de Infraestrutura utilizou seu maquinário para dar trafegabilidade em algumas ruas, onde o trânsito foi interrompido depois das fortes chuvas.

Uma residência no Bairro do São Francisco foi interditada e a família foi retirada do local e levada para um lugar seguro, pois a chuva abriu uma grande cratera que atingiu a cozinha da residência, comprometendo a segurança da família.

Sobre essa ocorrência, o Coordenador da Defesa Civil de Óbidos, Sr. Ary Franco comentou: “A família será levada para um espaço que pertence a uma igreja evangélica, até conseguirmos um outro local. Profissionais da secretaria de Desenvolvimento Social vão prestar todo apoio as vítimas. Todas as secretarias estão trabalhando integradas, para auxiliar as vítimas dessas ocorrências”.

A Defesa Civil alerta para os perigos das áreas de risco, as quais estão sendo monitoradas, pois com o aumento das chuvas na região, a situação poderá se agravar ainda mais.

Referente as estradas vicinais que também estão em estado críticos, o Secretário de Infraestrutura, Marco Maciel, informou que as máquinas devem ser enviadas esta semana para esses locais, para fazer um trabalho de terraplanagem; assim como, o trabalho deverá ser realizado nas ruas que apresentam pontos críticos.

Fotos de Odirlei Santos

