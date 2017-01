A nova APP da Rádio Fivela já está no ar

Caros usuários, você já pode baixar a nova APP da Rádio Fivela em seu Celular com Android e escutar a Rádio, acessar o Site Chupaosso e a FanPage do site no Facebook, em um mesmo local.

Para esses benefícios, você deverá baixar em seu celular com Android a APP da Rádio Fivela através do Google Play, no seguinte endereço:

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A APP

O site da Rádio foi também renovado e poderá ser acessado no seguinte endereço: www.radiofivela.com.br.

Informamos também que em breve estaremos disponibilizando a APP para o sistema operacional iOS.

Acesse nossa APP e fique por dentro das Notícias de Óbidos e região, e escute o melhor da MPB e da música obidense.

www.chupaosso.com.br

