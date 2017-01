Chuvas causam erosão na Av. Nelson Souza, entrada da cidade de Óbidos

As chuvas que vem caindo em Óbidos estão causando erosão nas ruas que não são pavimentadas, algumas delas, por ponde o trafego é constante, como a Av. Nelson Souza, na entrada e saída da cidade de Óbidos, que dá acesso a PA-254, a situação se agrava, levando perigos para os veículos que passam por aquele local.

O problema na Avenida Nelson Souza, no perímetro de entrada da cidade, está em péssimas condições de trafegabilidade, pois segundo o Secretário de Infraestrutura, Marcos Maciel, que esteve no local, o problema iniciou com a quebra da sarjeta que canalizava as águas para a galeria, assim, as águas invadiram a via e está causando erosão nesse perímetro.

Segundo o secretário, a pessoa que quebrou a sarjeta já foi notificado para a reconstrução onde a sarjeta foi quebrada e informou: “Nós notificamos o proprietário do terreno no dia 16 de janeiro, e a partir desse momento ele está sendo cobrado diariamente para fazer a reconstrução da galeria e parte que foi derrubado da sarjeta”, comentou Maciel.

Sobre possível interdição da via, o Secretário informou que a intenção não é interditar, para isso estarão realizando um trabalho emergencial, para que isso não ocorra e dificulte ainda mais a vida das pessoas que trafegam por aquele local.

Devidos as emergências constante que estão ocorrendo, devido as forte chuvas que estão castigando a cidade, o Secretário informou que a Defesa Civil colocará a disposição da população um telefone para que tenha o acesso direto aos serviços e que na medida do possível darão uma resposta para a população.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



