Defesa Civil identifica área de risco de desmoronamento no cais de arrimo de Óbidos

A orla da cidade de Óbidos há muito tempo está precisando de uma intervenção, pois alguns pontos já apresentaram problemas com a probabilidade de desmoronamento, e nesta quarta-feira, dia 25, a Defesa Civil foi acionada e verificou que parte do cais de arrimo, bem em frente a fábrica de gelo existente no local, corre sério risco de desmoronamento, a qual foi interditada.

Ary Franco, coordenador da Defesa Civil, esteve no local verificando a situação do Cais, o qual comentou sobre o problema: “Hoje a nossa situação aqui está crítica. Já foi detectado pelas secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente e agora a Defesa Civil, pois é uma situação muito lamentável no porto da cidade”.

Segundo Ary, já foi feito um mapeamento da real situação do cais de arrimo da cidade em frente a geleira, o qual informou que existe um perigo eminente e a qualquer momento poderá desmoronar. “Nós estamos aqui para fazer os encaminhamentos para que a vida humana seja preservada”, comentou o Ary Franco.

O motivo do problema no cais, segundo os secretários, tem vários fatores: Atracação de barcos no local que não é adequado; como também por conta das fortes chuvas que infiltraram no solo e provocou o deslocamento de parte do cais, com a possibilidade de desmoronar totalmente.

Quanto as ações para corrigir o problema, Ary informou que todas as providências serão tomadas, o mais breve possível, para que não aconteça o pior.

“Pedimos a população que evite circular por este local que foi interditado, por que está muito perigoso e procure evitar este local da passarela”, alertou Ary Franco.

Segundo informações da Defesa Civil, com mais essa ocorrência, já somam 16, os pontos de situação de risco em Óbidos.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



