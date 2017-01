Casa do Cidadão, em Óbidos, mudará a rotina para emitir Carteira de Identidade

A Casa do Cidadão, em Óbidos, atende a população oferecendo os serviços de emissão da Carteira de Identidade, realiza atendimentos do Sistema Nacional de Emprego – SINE, e do SEBRAE. Atualmente atende todos esses serviços de segunda a quinta-feira, sendo que a partir do dia 6 de fevereiro de 2017, a rotina de atendimento mudará para as pessoas que procurarem o serviço de emissão de Carteira de Identidade.

De acordo com o Coordenador da Casa do Cidadão, Juscelino Canto Guimarães, essa mudança visa melhorar o atendimento às pessoas que pretendem tirar a sua Carteira de Identidade, e funcionará da seguinte forma:

- 2ª e 4ª feira – Atendimento para as pessoas da Zona Urbana;

- 3ª e 5ª Feira – Atendimento para as pessoas da Zona Rural.

Segundo Juscelino, essa mudança visa melhorar o atendimento, pois existem pessoas que estão chegando de madrugada para serem atendidas e evitar as filas que se formam na frente da entidade. “Sabemos que é um período de chuva na região e as pessoas acabam sofrendo com isso, passando sono, pegando chuva, e a gente não quer isso, quer oferecer um serviço de qualidade para a população”, comentou Juscelino.

Segundo informações, existe um número limitado de pessoas a serem atendidas diariamente para tirarem a Carteira de Identidade, para esse serviço, são distribuídas 30 fichas, sendo que 20 para o atendimento geral e 10 para as pessoas com prioridades.

“Pedimos par as pessoas que ao chegarem na Casa do Cidadão e já tenha esgotado o número de fichas diárias, voltem pra suas casas e retornem no outro dia, pois todo mundo será atendido. Essas mudanças são para tentar melhorar o atendimento”, justificou Juscelino.

Referente ao atendimento do CINE e SEBRAE, os atendimentos permanecem de segunda a quinta, tanto pra zona rural e para a zona urbana.

Questionado sobre a limitação de fichas diárias, Juscelino justificou informando que esse limite é devido a quantidade de pessoal e quantidade de material que vem para fazer o atendimento mensalmente, portanto o número de atendimento diário continuará sendo de 30 pessoas.

Quanto a Carteira de Trabalho que atualmente não está sendo emitida pela Casa do Cidadão, Juscelino justificou informando que ainda não existe um convênio firmado entre o Governo do Estado e o Município, e que por conta das mudanças feitas pelo Governo Federal, em 2012, o Município teria que adquirir a infraestrutura necessária para emitir Carteira de Trabalho Informatizada, mas que a Secretaria de Desenvolvimento Social já está providenciando esse convênio, para que futuramente a Carteira de Trabalho seja emitida.

