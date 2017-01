Semmap inicia a recuperação do paisagismo das praças de Óbidos

A Prefeitura de Óbidos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Produção (Semmap), iniciou nesta semana a operação de revitalização do paisagismo natural da cidade, através do trabalho de revitalização da arborização urbana das praças e logradouros públicos.

A Praça de Sant’Ana no centro da cidade, foi a primeira a receber as ações da operação que é coordenada pelo setor de manutenção ligado à secretaria de produção.

Mais de 20 profissionais estão empenhados nos trabalhos de capina, corte de grama, poda de árvores e modelagem de plantas. “Nossa intenção é melhorar o paisagismo das nossas praças para que a população possa frequentar cada vez mais esses locais. Estamos aparando a grama, plantas e árvores para tornar esses ambientes mais aprazíveis”, disse Celso Rodrigues, secretário de meio ambiente e produção.

Desde o início da atual gestão, a Semmap elaborou um amplo cronograma que prevê a recuperação dos logradouros públicos. “Nós mapeamos as praças e demais espaços que precisam desse trabalho de limpeza e revitalização da arborização. Ao todo, seis bairros da cidade devem receber esse serviço”, garantiu Rodrigues.

As intervenções feitas pela Semmap consistem na total recuperação da arborização das áreas de passeio e recuperação dos canteiros centrais. O próximo passo será a recuperação de bancos, pintura e iluminação. Os trabalhos serão realizados em conjunto com a Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), e custeados com recursos próprios da Prefeitura de Óbidos.

Fonte: Ascom/PMO

Por: Érique Figueirêdo

Fotos de Odirlei Santos

