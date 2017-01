Navio VIP divulga a programação de viagens no período de carnaval

A Navegação VIP divulgou a programação de suas viagens para o período do Carnaval 2017, na linha Óbidos – Santarém – Óbidos. Pra quem for prestigiar o Carnapauxis, que acontecerá no período de 23 a 28 de fevereiro, em Óbidos, fique atento para as alterações das viagens do NM VIP. Veja a programação a seguir:

Programação do NM VIP para Carnaval 2017.

24.02.17 – sexta: Saída de Óbidos para Santarém as 22h

Atenção: Retorna de Santarém no Sábado dia 25.02.17 às 12h (meio dia)

Obs: Previsão de chegada em Óbidos as 18h para todos curtirem o Bloco das Multidões - Águia Negra;

Segunda-feira, dia 27.02.17: Não terá viagem para Santarém, retornando sua linha normal na Quarta de Cinzas dia 01.03.17 saindo às 22h para Santarém.

Carnapauxis 2017 - A Festa do Mascarado Fobó

Venha para Óbidos curtir, onde acontece o melhor e mais democrático carnaval de rua da Amazônia.

Mais informações pelos telefones: 93-99147-7730 / 99151-0238.

Viaje Vip você também!

É Deus Que Nos Faz Prosperar.

