CASO INGRED: Julgado por feminicídio é condenado a 40 anos

Após mais de 12 horas de sessão de julgamento, Antônio Eduardo Souza Nascimento, 22, acusado de matar a universitária Ingred de Kássia Israel em abril de 2015, foi condenado a 40 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Ele foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Além do crime de feminicídio, motivo fútil e a impossibilidade de defesa da vítima.

O réu começou a ser julgado na manhã desta quinta-feira (02) no Fórum de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Eduardo foi a pri

meira pessoa no Pará a ser julgada por feminicídio.

O Crime



Em 2015, então com 28 anos, Ingred de Kássia Israel (obidense) foi encontrada morta em casa, no conjunto Cidade Nova 5, WE 58, em Ananindeua . Ingred era estudante de Nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA), dividia a residência com o irmão, a cunhada e um sobrinho.

Ela foi encontrada nua, amordaçada e com suspeitas de violência sexual. Na época, o caso causou grande comoção entre a população, em Belém.

