Estádio Arizão, em Óbidos, receberá reparos em sua estrutura e gramado

O Estádio Arizão (Ary Ferreira), em Óbidos, tem novo administrador, que é o Sr. Júnior Marinho, o qual, acompanhado do Secretário de Cultura e Esporte, Luiz Carlos, estiveram visitando o Estádio nesta segunda-feira, dia 6, os quais falaram dos reparos que acontecerão nas estruturas físicas e no gramado do Estádio, para receber as competições de 2017.

O objetivo das adequações é preparar o Estádio para receber os campeonatos que estão previstos para acontecerem este ano de 2017, como: Campeonato Obidense de Futebol Masculino, Copa de Futebol Feminino, Copa Oeste e fase final da Copa do Interior, previsto para iniciarem em maio.

Segundo Júnior Marinho, o gramado do Estádio não está bom e terá de ser feito um trabalho muito grande para recuperá-lo e ficar pronto para receber os campeonatos que irão acontecer. “Sabemos que as dificuldades são grandes, mais com certeza nós vamos entregar esse gramado perfeito para os campeonatos. Outra situação que será revista é a parte da iluminação, para darmos maior conforto para os clubes como os próprios torcedores”, comentou Marinho.

Júnior também comentou que o gramado foi muito maltratado e que se tivessem feito um reparo logo após o termino das competições de 2016, não estaria assim.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa, outros espaços como os banheiros; vestiários que apresentam problemas graves de infiltração e arquibancadas, deverão ser recuperados. Uma das fases do projeto de revitalização, prevê ainda, a cobertura dos quatro lances de arquibancada do estádio, investimento que deve ocorrer ao longo do ano.

Fotos de Odirlei Santos

