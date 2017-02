Galeria pluvial é reconstruída no cais do porto de Óbidos

Registramos nesta segunda-feira, dia 06, no Cais do Porto de Óbidos, a reconstrução da galeria pluvial que estava danificada e afetando parte do cais de arrimo da orla da cidade que estava desmoronando, prejudicando os transeuntes que por ali circulam.

Marcos Maciel, Secretário de Infraestrutura, explicou o seguinte, sobre o problema no cais do porto: “Conversamos com nossa assessoria técnica, os engenheiros, os quais detectaram que o problema foi uma “região de fuga de material” onde ocasionou o deslizamento. Nós corrigimos em parte esse problema, estamos na segunda parte do trabalho e possivelmente no começo da outra semana, lá pelo dia 15, nós estaremos entregando a população aquela parte em condições de tráfego, como era rotina da população”.

Maciel também comentou que estão recebendo inúmeros apelos na secretaria relacionados a infraestrutura do Município e informou que na cidade de Óbidos, tem hoje, cerca de 20 pontos críticos, sujeitos ou em processo de deslizamento, e que estão fazendo o possível para tentar resolver esses problemas.

Fotos de Odirlei Santos

