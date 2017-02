Feira do Produtor Rural de Óbidos reabre para o público

A Feira do Produtor Rural de Óbidos foi interditada para reforma no dia 27 de janeiro e nesta quarta-feira, dia 8, foi reaberta ao público depois da conclusão da primeira etapa dos serviços planejados pela Secretaria de Abastecimento - Semab.

Segundo o Secretário, Celso Rodrigues, foram realizados trabalhos de recuperação do telhado, do piso dos boxes, estrutura de banheiros, ampliação da área de exposição de frutas e legumes, e pintura.

Celso informou que essa foi a primeira etapa dos serviços e comentou: “Graças a Deus já deu uma melhorada no ambiente, está muito mais agradável, principalmente na parte higiênica, onde os produtores conseguem comercializar seus produtos com mais qualidade e as pessoas que vem aqui tem esse olhar”.

Segundo o Secretário, a próxima etapa dos serviços de recuperação da feira reinicia na sexta-feira, dia 10, sendo que nesta etapa serão realizados serviços nas barracas onde são vendidos alimentos: “Os barraqueiros pediram que fizéssemos algumas alterações nas estruturas das barracas, pois elas são muito baixas, com pisos são irregulares e as pessoas que trabalham ali tem um certo desconforto. Então as pessoas nos colocaram isso nos sensibilizamos com essa situação e nós vamos realizar os serviços para que tenham mais conforto e higiene nesse local”, comentou Celso.

A Feira do Produtor de Óbidos já vem funcionando nas proximidades do Quartel de Óbidos há bastante tempo, local onde os produtores rurais da várzea e da terra firme têm a oportunidade de comercializar seus produtos diretamente com a população obidense, e como podem observar nas imagens, os produtos são bastantes diversificados.

Fotos de Odirlei Santos



